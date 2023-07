Emsen & Hausbruch: Einbrüche durch offene Türen

Emsen - Durch eine offene Terrassentür sind am Montag zwischen 9 Uhr und 9:15 Uhr Einbrecher in ein Haus an der Emsener Dorfstraße eingedrungen. Die Täter entwendeten hochwertigen Schmuck und flüchteten.

Im Rahmen erster Ermittlungen bekam die Polizei einen Hinweis auf einen silberfarbenen Renault Scenic mit ausländischem Kennzeichen. Dieses Fahrzeug soll sich, besetzt mit mehreren Personen, in Tatortnähe aufgehalten haben.

Auf ähnliche Weise drangen am Montag Einbrecher in ein Haus an der knapp 15 Kilometer oder 20 Minuten Fahrtzeit entfernten Altwiedenthaler Straße im Stadtteil Hausbruch im Bezirk Harburg ein. Auch dort wurde Schmuck und zusätzlich etwas Bargeld gestohlen.

Dort wurde ein Mann gesehen. Er wird als Südländer mit kurzen, dunklen Haaren beschrieben, der eine Jeans, ein weißes Shirt und schwarze Turnschuhe mit weißer Sohle trug. Auffallend war sein Haarschnitt. Er hat an den Seiten und hinten kurz rasiertes Haar und eine auffällige, in die Stirn hängende Strähne.

Möglicherweise stehen beide Taten im Zusammenhang.

Hinweise nimmt die Polizei Seevetal unter 04105/ 6200 oder die Polizei Hamburg unter Telefon 4286-56789 entgegen. zv