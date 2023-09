Buchholz: Erneut Brand in einem Zug

Buchholz - Der Brand in einem Zug im Bahnhof Buchholz hat am Samstagabend für einen größeren Feuerwehreinsatz gesorgt. Kurz nach 21 Uhr hatte Zugpersonal Rauch in einem Waggon bemerkt und sofort den Zu evakuiert. Die rund 60 Fahrgäste konnten sich unverletzt in Sicherheit bringen.

Alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten Sitze ausbauen und den Boden in einem Zugabteil aufschneiden, um an das Feuer zu kommen, das offenbar im Bereich des Motors ausgebrochen war. Für die Brandbekämpfung waren etwa 50 Einsatzkräfte der Wehren Buchholz, Sprötze und der Bahnfeuerwehr Maschen vor Ort.

Der Zugverkehr war wegen des Feuers für rund eine Stunde gesperrt. Die Löscharbeiten selbst dauerten rund zwei Stunden. Die Ursache des Feuers muss ermittelt werden. Viel weist auf einen technischen Defekt hin.

Es ist das zweite Feuer innerhalb kurzer Zeit in einem Zug des Unternehmens start, einer Tochter der Bahn. Anfang des Monats hatte eine Diesellok im Bereich des Bahnhofs Neugraben gebrannt. Auch damals hatten sich alle Fahrgäste unverletzt in Sicherheit bringen können.

In beiden Fällen waren es Züge des Unternehmens start, die betroffen waren. Es handelt sich aber um unterschiedliche Zugtypen, die betroffen waren. dl