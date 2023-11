Eyendorf: Zwei schwere Maschinen von Baustelle gestohlen

Eyendorf - In der Zeit zwischen Dienstag, 17 Uhr, und Mittwoch, 7.30 Uhr, haben Diebe auf einer Baustelle an der Straße Immenwisch in Eyendorf zwei 500 Kilogramm und 700 Kilogramm schwere Rüttelplatten gestohlen. Wie die Täter die Maschinen abtransportierten, ist noch unklar.

Zeugen, denen Verdächtige Verladetätigkeiten aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04172 986610 an die Polizei in Salzhausen zu wenden. cb