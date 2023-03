Führung des NABU: Nordische Gänse an der alten Süderelbe

Harburg – Die NABU-Gruppe Hamburg Süd bietet eine Führung zu den Nordischen Gänse an der alten Süderelbe an. Im NSG Finkenwerder Süderelbe/Westerweiden finden sich in den Wintermonaten zahlreiche Graugänse und Nonnengänse ein, so dass sich dort ein bedeutendes Rastgebiet etabliert hat. Wir wollen nachschauen, wie dort in diesem Jahr aussieht.

Die Führung findet am Sonntag, 19. März statt. Treffpunkt ist um 15 Uhr die Airbus-Aussichtsplattform am Neßtor 1, Neßdeich. (HVV-Bus 15, Haltestelle Westerweiden). Bitte ein Fernglas mitbringen, sofern vorhanden. cb