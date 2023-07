Fährschiff in Hoopte aufgebrochen: Polizei sucht Zeugen

Hoopte - In der Nacht zu Pfingstmontag kam es am Fähranleger Hoopte zu einem Einbruch in ein Fährschiff. Die Täter betraten das am Anleger festgemachte Schiff und hebelten eine Tür auf. Anschließend durchsuchten sie einige Schränke. Dabei erbeuten sie nach ersten Erkenntnissen etwas Wechselgeld.

Zeugen, denen in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Fähranleger aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04171 7960 bei der Polizei in Winsen zu melden. (cb)