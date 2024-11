Finkenwerder: Nordmeerstraße wird einen Tag gesperrt

Finkenwerder – Verkehrsbehinderungen in Finkenwerder: Zur Durchführung von Leitungsarbeiten muss die Nordmeerstraße am Freitag, 22. November, zwischen 7 und 18 Uhr in Höhe der Einmündung Neßdeich voll gesperrt werden.

Eine Umleitung ist ausgeschildert, der Buslinienverkehr wird umgeleitet. Radfahrer und Fußgänger können den Baustellenbereich passieren.