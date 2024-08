Fleestdt: TuS hat wieder 1. Herren

Fleestedt - Nach über 20 Jahren gibt es beim TuS Fleestedt ab dieser Saison wieder eine 1. Herren. Die Mannschaft wird in der TT-Kreisliga an den Start gehen. Das Auftaktspiel bestreitet das neu Team am Montag in Stelle in der ersten Pokalrunde. dl