Fleestedt: 150 Läufer beim 6-Stunden-Sparkassen-Lauf

Fleestedt -360 Minuten im Kreis laufen. 150 Läufer haben es am Sonntag gemacht. Sie gingen beim zum ersten 6-Stunden-Sparkassen-Lauf im Sportzentrum Seevetal an den Start. Christian Distowski von RSC Lüneburg Triathlon schaffte in der Zeitt 67,25 Kilometer und wurde Sieger. Die meisten Kilometer bei den Frauen schaffte Stephanie Schöffzeck von den Inselrunnern aus Hamburg mit 63,75 Kilometern.

Die Teamwertung, bei der die Strecke der drei besten Läufer gewertet wurde, gewannen die Inselrunner aus Hamburg mit 181,7 Kilometern. Die 6-Stunden-Staffel gewannen die Elbflitzer vom TSV Over-Bullenhaun, die in der Zeit 75,32 Kilometer zurücklegten. zv