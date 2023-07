Fleestedt: Polizei sucht Reifenstecher

Fleestedt - Ein Reifenstecher hat an insgesamt vier Autos Reifen beschädigt. In der Straße Eichenweg waren ein Smart und ein Soda betroffen. In der Straße Eichenstieg dann zwei VW. Die Autos waren

alle am Straßenrand geparkt.

Hinweise zu der Tat, die sich bereits am 13. und Juli um die Mittagszeit ereignete, nimmt die Polizei Seevetal unter 04105/620 entgegen