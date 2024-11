Glüsingen: Einbruch über die Terrasse

Glüsingen - Einbrecher sind am Wochenende in ein Einfamilienhaus an der Straße Triftweg eingestiegen. Die Täter hatten die Terrassentür aufgebrochen. Im Gebäude durchsuchten sie alle Räume. Dann flüchteten sie. Über die Beute wurde nichts bekannt.

An der Straße Am Osterfelde in Pattensen gelangten Einbrecher über eine offen stehende Tür in ein Haus. Sie erbeuteten mehrere Wertsachen und flüchteten unerkannt. zv