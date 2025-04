Hörsten: Unbekannter belästigt Frau am Hörstener See

Hörsten – Ein bislang unbekannter Mann hat eine Frau am Hörstener See belästigt. Wie die Polizei Donnerstag mitteilte, ereignete sich die Tat bereits am Dienstag.

Gegen 17 Uhr wurde eine 65-jährige Frau beim Spazierengehen am See bei Hörsten von einem unbekannten Mann belästigt.

Wie die Frau mitteilte, befand sie sich am Nordufer, als ein mindestens 40-jähriger Mann ihr ohne Hose gegenüberstand und masturbierte. Der Mann war nur mit einem dunklen Kapuzenpullover bekleidet. Er hatte eine helle Hautfarbe und kräftige Beine.

Hinweise nimmt die Polizei Seevetal unter 04105/6200 entgegen.