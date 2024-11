Hanstedt: Diebe gaben sich als Heizungsmonteure aus

Hanstedt - Eine 77-jährige Frau ist am Mittwoch von zwei unbekannten Männern bestohlen worden. In der Zeit zwischen 15.30 Uhr und 16.30 Uhr klingelten die Täter an der Wohnungstür der Frau in der Harburger Straße und gaben vor, die Heizung des Mehrfamilienhauses zu überprüfen und dafür auch die Heizkörper in der Wohnung kontrollieren zu müssen.

Hierbei nutzen Sie die Gelegenheit und entwendeten Schmuck aus einer Nachttischschublade. Der Schaden wird auf rund 2500 Euro geschätzt. Bemerkt hatte die Frau den Diebstahl erst später.

Die beiden Männer waren etwa 25 bis 30 Jahre alt und von schlanker Statur. Sie waren dunkel gekleidet (keine Arbeitskleidung) und hatten dunkle Haare. Sie sprachen nahezu akzentfrei Deutsch. Werkzeug hatten sie nicht bei sich.

Hinweise nimmt die Polizei Winsen unter der Telefonnummer 04171 7960 entgegen.