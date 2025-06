Hanstedt: Vermisster 76-Jähriger wurde tot aufgefunden

Hanstedt - Seit Mittwoch wurde der 76-jährige Wolfgang Erwin S. aus Hanstedt vermisst. Mit einem Foto des an Demenz erkrankten Mannes suchte die Polizei nach dem Vermissten.

Am heutigen Sonntag teilte die Polizei mit: „Der seit dem 4. Juni vermisste 76-jährige Wolfgang S. wurde am heutigen Sonntag leider tot im Bereich eines Bachlaufs in Hanstedt aufgefunden.“

Die Polizei geht von einem Unglücksfall aus.