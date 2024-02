Harburg: Amtsgericht bekommt neuen Direktor

Harburg - Dr. Florian Schwill wird neuer Direktor des Amtsgerichts Harburg. In geheimer Wahl wählte ihn der Richterwahlausschuss als Nachfolger von Christian Huland, der nach 10 Jahren auf diesem Posten in den Ruhestand verabschiedet wird.



Schwill arbeitet aktuell nördlich der Elbe Er ist seit 2021 Vorsitzender der Pressekammer am Landgericht Hamburg. zv