Harburg: Bestohlene wurde per Haftbefehl gesucht

Harburg - Wegen eines ihr geklauten Handys erstattete am Dienstagabend eine Frau Anzeige bei der Bundespolizei im Bahnhof Harburg. Dabei wurde auch sie routinemäßig überprüft. Heraus kam: die 24-Jährige wird per Haftbefehl gesucht. Sie ist eine verurteilte Betrügerin und hatte eine Geldstrafe über 2.240 Euro nicht gezahlt. Deswegen sollte sie ersatzweise 56 Tage in Haft.

Die Frau konnte zwar selbst den Betrag nicht aufbringen. Dafür sprang ein Bekannter ein, der die Summe beglich. So blieb die Bestohlene auf freiem Fuß. zv