Harburg: Betrunkener droht mit Messer

Harburg - Bundespolizisten haben am ZOB einen 44 Jahre alten Rumänen festgenommen. Der Mann hatte zunächst in der S-Bahn einem Mann (55) durch einen Faustschlag verletzt. Nach dem Aussteigen hatte er am ZOB vier Jugendliche mit einem Messer bedroht.

Der Mann, der mit einer Begleiterin unterwegs war, wurde in Gewahrsam genommen. Ein Atemalkoholtest ergab den Wert von 1,38 Promille. Mittlerweile ist der 44-Jährige wieder auf freien Fuß. zv