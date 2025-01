Harburg: Erste Waldwanderung im neuen Jahr

Harburg – Erste Waldwanderung in der Haake im neuen Jahr: Die Wanderfreunde Hamburg laden alle ein, die Lust haben und es sich zutrauen, am Freitag, 17. Januar, mitzuwandern auf einer etwa 14 Kilometer langen Tour in der Haake.

Auf dem „Regionalparkwanderweg 1“, der ab „Goldener Wiege“ markiert worden ist verläuft die anspruchsvolle Strecke für sportliche Menschen im Waldgebiet der Haake auf teils breiten Wegen und teils auf schmalen Pfaden. Ohne Einkehr. Zurück ab Haltestelle Haake. Gäste zahlen sechs Euro.

Treffen ist um 10.11 Uhr, am Bus 42, Haltestelle Hans-Dewitz-Ring. „Wir gehen bei jedem Wetter“, sagt Wanderführerin Helga Weise, die unter Telefon 040/708761 zu erreichen ist.