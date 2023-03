Harburg: Festnahme nach "Cash-Trapping" an Geldautomaten

Harburg - Fahnder haben am Mittwochabend an der Targobank in der Lüneburger Straße einen 39 Jahre alten Rumänen festgenommen. Der Mann hatte den dortigen Geldautomaten mit einer Plastikschiene so manipuliert, dass Geld. das an Kunden ausgezahlt werden sollte, hängen blieb. "Cash-Trapping" wird das genannt.

Mit dem gleichen Trick hatte der Mann auch den Automaten der Targobank in Neugraben manipuliert.

Die Beamten stellten mehrere hundert Euro, die sich in den im Bereich der Geldausgabe angebrachten Schienen mehrere hundert Euro sicher. Außerdem ermittelten sie den Unterschlupft des Mannes - ein Hotel auf St. Pauli.

Dort wurde in seinem Zimmer eine weitere Schiene gefunden, die zur Manipulation von Geldautomaten geeignet ist.

Bei der Kripo geht man davon aus, dass der Mann ein reisender Profi ist, der nicht nur im Hamburger Süden, sondern vermutlich in ganz Deutschland mit der Masche unterwegs war. Der 39-Jährige kam vor den Haftrichter. zv