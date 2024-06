Harburg: Feuervogel-Sommerfest am Mopsberg

Harburg - Am Sonnabend, 15. Juni, wird in Harburg von 13 bis 17 Uhr das traditionelle Feuervogel Sommerfest am Mopsberg gefeiert. Die Schule Maretstrasse, die Elternschule-Harburg das Jugendzentrum InVia und viele weitere Einrichtungen aus dem Viertel haben sich zusammengetan, um ein buntes Event auf die Beine zu stellen.

Ab 13 Uhr gibt es im gesamten Bereich Spiel und Spaß für Jung und Alt sowie viele Aktionen und Informationen der verschiedenen Einrichtungen - Es ist für Alle etwas dabei.

Eine Bühne mit Musik- und Tanzdarbietungen rundet das Programm ab.