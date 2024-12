Harburg: Moorstraße wird einen Tag zur Einbahnstraße

Harburg – Die Moorstraße in der Harburger City wird am Sonntag, 15. Dezember, zum Nadelöhr: Von 8 bis 15 Uhr wird die Straße zwischen Wilstorfer Straße und Hannoversche Straße halbseitig gesperrt.

In Fahrtrichtung Wilstorfer Straße wird die Moorstraße als Einbahnstraße eingerichtet. Grund für die Sperrung ist laut Polizei ein Kraneinsatz. Eine Umleitung wird eingerichtet.