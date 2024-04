Harburg: Polizei codiert an drei Tagen Fahrräder

Harburg - Diese Termine sollten sich Fahrradbesitzer merken. Am 15. Mai, am 17. Juli und am 18. September codiert die Polizei Fahrräder. Die Aktion findet an allen Tagen von 11 Uhr bis 13 Uhr im EKZ Marmstorf am Ernst-Bergeest-Weg und von 14 Uhr bis 16 Uhr auf dem Herbert-Wehner-Platz vor dem Karstadtgebäude statt.

Die Codierung kostet 18 Euro. Um sein Fahrrad codieren zu lassen, muss man einen Ausweis mit Foto und einen Eigentumsnachweis für das Fahrrad mitbringen. zv