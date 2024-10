Harburg: Polizei vollstreckt Haftbefehl gegen Mann aus Österreich

Harburg - Ermittler des Harburger Einbruchsdezernates haben am Donnerstag einen 36-jährigen Österreicher verhaftet. Er soll Ende September in eine Harburger Wohnung am Wallgraben eingebrochen sein.

Den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei zufolge hatte der Tatverdächtige im September ein auf Kipp stehendes Fenster aufgebrochen, die Wohnung durchwühlt, im Anschluss allerdings ohne Diebesgut verlassen.

Anhand am Tatort gesicherter Fingerspuren konnten die Ermittler den 36-Jährigen als Tatverdächtigen für den Wohnungseinbruch identifizieren.

Beamte des Landeskriminalamts vollstreckten daraufhin gestern Vormittag einen seitens der Staatsanwaltschaft beim zuständigen Amtsgericht erwirkten Haftbefehl.

Die Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden dauern an. Hierbei wird insbesondere geprüft, ob der Verhaftete für weitere gleichgelagerte Delikte in Betracht kommt.