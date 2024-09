Harburg: Schwarzfahrer hatte offenen Haftbefehl

Harburg - Weil er ohne Fahrschein und offenbar angetrunken unterwegs war, haben Bundespolizisten am Bahnhof Harburg einen Mann (49) aus einem Zug geholt. Die Überprüfung ergab, dass der Pole per Haftbefehl gesucht wurde. Er hatte eine Strafe über 150 Euro wegen Diebstahls nicht gezahlt und sollte als Ersatzfreiheitstrafe für 30 Tage in Haft.

Ein Atemalkoholtest ergab zudem den Wert von 2,94 Promille. Ein Artzt stellte die "Gewahrsamsfähigkeit" des Mannes fest. Der 49-Jährige, der die offene Strafe auch jetzt nicht zahlen konnte, wurde dem Untersuchungsgefängnis zugeführt. außerdem ist ein Verfahren wegen "Schwarzfahrens" eingeleitet worden.zv