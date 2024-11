Harburg: Waschmaschine brannte

Harburg - Feuer in der Konsul-Renck-Straße. Dort kam es in der Nacht zum Dienstag in einer Wohnung zu einem Schwelbrand in einer Waschmaschine.

Die Feuerwehr rückte mit einem größeren Aufgebot an, weil Anrufer schreiende Kinder gemeldet hatten. Ein Kind wurde mit Verdacht auf Rauchvergiftung vor Ort betreut. Das Feuer war schnell unter Kontrolle. dl