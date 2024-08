Harburg: Zwei Brandstiftungen in zwei Stunden

Harburg - Innerhalb weniger Stunden rückte die Feuerwehr in der Nacht zum Sonntag zunächst in die Hannoversche Straße, dann in die Zitadellenstraße aus.

In der Hannoverschen Straße hatte ein am Straßenrand abgestellter und bereits abgemeldeter Pkw gebrannt. In der Zitadellenstraße war etwa zwei Stunden später ein Papierkorb angezündet worden.

In beiden Fällen geht die Polizei von Brandstifung aus. Vermutlich besteht ein Zusammenhang zwischen beiden Taten. zv