Harburg: Zwei Festnahmen durch Bundespolizisten

Harburg - Bundespolizisten haben am Wochenende in Harburg und Neuwiedenthal zwei Männer festgenommen. Ein 34-Jähriger musste am Sonntagmorgen ü+berwältigt werden, nachdem er einem Beamten eine "Kopfnuss" verpasst hatte. Der Mann sollte überprüft werden, weil er ohne Fahrkarte im ICE unterwegs war und einen Kontrolleur angegangen war. Bei dem 34-Jährigen fand die Polizei ein Skalpell, ein Cuttermesser sowie Rasierklingen.

Bereits brachten Bundespolizisten einen volltrunkenen Polen (35), der Atemalkoholtest ergab den Wert von 3,55 Promille, vom Bahnhof Neuwiedenthal zur Wache im Bahnhof Harburg. Dort stellten die Polizisten fest, dass der 35-Jährige per Haftbefehl, unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, gesucht wurde. außerdem war er wegen zahlreicher anderen Straftaten zur Aufentahltsermittlung ausgeschrieben. Er kam ins Untersuchungsgefängnis. zv