Heidenau: Weißer BMW gestohlen

Heidenau - Am frühen Montagmorgen brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Tostedter Straße ein. Sie entwendeten dort unter anderem die Schlüssel eines weißen BMW, der vor dem Haus geparkt war. Mit dem Fahrzueg fuhren sie weg.

An dem Auto waren die Kennzeichen MZ-TP 525 angebracht. Es handelt sich um einen BMW 320 d, der im August 2023 erstzugelassen worden ist.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Harburg unter Telefon 04181/2850 entgegen. zv