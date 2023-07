Heimfeld: Akku-Schrauber brennt in Keller

Heimfeld - Feuerwehreinsatz am Hans-Dewitz-Ring. Am Montagmorgen fuhren dort zahlreiche Einsatzfahrzeuge auf. Grund war ein Feuer in einem Keller.

Die Ursache wurde schnell gefunden. Ein Akku-Schrauber war vermutliche wegen eines technischen Defekts in Flammen aufgegangen. Das hatte eine ordentliche Rauchentwicklung erzeugt. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. dl