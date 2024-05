Heimfeld: Behinderungen auf der Stader Straße

Heimfeld – Am Sonntag, 12. Mai, werden auf der Stader Straße Sielbauarbeiten durchgeführt. Zwischen Moorburger Bogen und der A7-Auffahrt Heimfeld kommt es dadurch von 7 bis 13 Uhr zu Verkehrsbeschränkungen.

In der oben genannten Zeit wird die Stader Straße in Höhe der Hausnummer 224 in Fahrrichtung stadtauswärts auf einen Fahrstreifen begrenzt. Mit Behinderungen ist zu rechnen. cb