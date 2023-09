Heimfeld: Sprachcafe im HinZimmer mit den StadtteilEltern

Heimfeld - Für viele Familien mit Migrationsgeschichte und Fluchterfahrungen ist der Zugang zu einem zertifizierten Deutschkurs eine Hürde. Entweder sind die Kurse in der Zeit gelegen, in dem die Kinder nicht betreut sind oder sie müssen einige Zeit warten, bis ein Platz in einem solchen frei wird.

Um den Bedarf mitzuunterstützen bieten die StadtteilEltern von KAMI e.V. gemeinsam mit dem HinZimmer der Bürgerstiftung ab Montag, 18. September, im HinZimmer in Heimfeld ein Sprachcafe an.

In dem Angebot geht es darum die deutsche Sprache anhand von Alltagssituation zu lernen und zu bestärken. Mit Hilfe von verschiedenen Materialen wie Memorykarten, Rollenspiele oder dem Lesen von Kinderbüchern unterstützen die StadtteilEltern die Teilnehmer:innen darin vor allem Deutsch zu sprechen. Viele Familien fehlt es an einem Wortschatz, welcher bei einem Einkauf in einem Supermarkt, beim Erfragen von Wegen oder beim Besuch bei einem Kinderarzt relevant sind.

Das Kooperationsangebot ist für alle Familien kostenlos und ohne Anmeldung. Jeden Montag (außer in den Ferien) von 10 – 12 Uhr im Hinzeweg 1; Ecke Gazertstraße. cb