Herbstflohmarkt in der DRK-Kita Villa Kunterbunt

Rönneburg - Schnäppchen, Spaß und Spielzeug: Die DRK-Kita Villa Kunterbunt lädt ein zum Herbstflohmarkt in Rönneburg: Am Samstag, 10. September, können die Gummistiefel, die nicht mehr passen oder die Holzeisenbahn, die im Keller einstaubt, auf dem Gelände der DRK-Kita in der Vogteistraße 23 für kleines Geld angeboten oder gekauft werden.



Der Aufbau der Stände startet ab 8 Uhr, der Verkauf geht von 9 bis 13 Uhr. Das Team freut sich auf viele Gäste und hat für die Kuchentheke einige neue Rezepte ausprobiert. Auch der Grill wird angeworfen.



Wer mit einem eigenen Stand dabei sein will, meldet sich im DRK-Kitabüro an unter Telefon 040/769760010. Standgebühr: Fünf Euro. (cb)