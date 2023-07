Hiffeld: Werkzeug aus Opel gestohlen

Hittfeld - Auf Werkzeuge, wie Stichsäge und Bohrmaschine, hatten es bislang unbekannte Täter abgesehen, die am Montag auf dem Parkplatz der Sportanlage an der Straße Am Schützenplatz die Scheibe eines grauen Opel Vectra einschlugen.

Mit der Beute entkamen die Täter unerkannt. Die Polizei hofft, dass die Diebe beobachtet wurden und bittet Zeugen sich unter Telefon 04105/6200 zu melden. zv