Hittfeld: Blitzeinbruch in Parfümerie

Hittfeld - Blitzeinbruch bei der Parfümerie an der Kirchstraße. In der Nacht zum Dienstag warfen unbekannte Täter einen Gullydeckel in die gläserne Eingangstür. Doch das dadurch entstandene Loch war zu klein. Die Täter konnten nicht in das Geschäft eindringen und flohen ohne Beute. zv