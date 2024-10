Hittfeld: Einbrüche in Lagerhallen

Hittfeld - In der Nacht zu Mittwoch kam es am Hittfelder Kirchweg zu Einbrüchen in zwei Lagerhallen benachbarter Betriebe. In beiden Fällen hebelten die Täter eine Seitentür der Halle auf.

Während in einem Fall die Beute noch unbekannt ist, wurden im zweiten Betrieb mehrere Elektrowerkzeuge und ein Radio gestohlen.