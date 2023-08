Hittfeld: Kabelklau bei der Feuerwehr

Hittfeld - Das zukünftige Feuerwehrhaus an der Straße Hittfelder Quelle ist am Wochenende von Dieben heimgesucht worden. In der Zeit zwischen Freitag und Montag brachen Unbekannte in das in bau befindliche Gebäude ein und entwendeten diverse Kupferkabel. Der Schaden beträgt mehrere hundert Euro.



Die Polizei sucht jetzt Zeugen, denen am Wochenende verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Straße aufgefallen sind. Sie werden gebeten, sich unter Telefon 04105 6200 bei der Polizei Seevetal zu melden. dl