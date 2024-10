Hittfeld: Roller-Flucht mit Drogen und ohne Führerschein

Hittfeld – Kein Führerschein – aber positiver Drogentest: Nachdem ein 15-jähriger mit einem unbeleuchteten Motorroller am Donnerstag gegen 22 Uhr vor der Polizei geflüchtet war, konnten er und das Fahrzeug kurze Zeit später von den Beamten unter die Lupe genommen werden

Eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Seevetal auf der Maschener Straße in Richtung Maschen unterwegs, als ihnen in Höhe der Einmündung An der Reitbahn ein unbeleuchteter Motorroller auf dem Radweg entgegenkam.

Die Beamten entschlossen sich zu einer Kontrolle und wendeten den Streifenwagen. Der Fahrer des Motorrollers reagierte jedoch weder auf Blaulicht noch die Stoppzeichen und fuhr unbeirrt weiter. An der Einmündung eines unbefestigten Weges bog der Fahrer ab.

Nach kurzer Flucht stellten die Beamten jedoch wenig später sowohl den abgelegten Roller als auch den Fahrer, einen 15-jährigen Jugendlichen, an dem unbefestigten Weg fest. Der Jugendliche räumte spontan ein, keine Fahrerlaubnis zu haben. Bei der weiteren Kontrolle stellte sich heraus, dass an dem Roller entwendete Kennzeichen angebracht waren. Zudem besteht für den Roller keine Versicherung.

Da ein Drogenvortest eine Beeinflussung durch Cannabis anzeigte, wurde dem Jugendlichen noch eine Blutprobe entnommen, bevor er an einen Erziehungsberechtigten übergeben wurde.

Gegen den 15-Jährigen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Den Roller stellten die Beamten sicher, da die Eigentumsverhältnisse im Moment noch unklar sind.