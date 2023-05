HNT-Tanzkurs für Schulabgänger: In vier Wochen fit für die Tanzfläche

Neugraben - Auf jedem Abiball kommt irgendwann der Moment, wenn die Gäste auf die Tanzfläche strömen. Damit dort auch alle eine gute Figur machen, bietet die Tanzabteilung der Hausbruch-Neugrabener Turnerschaft (HNT) jetzt einen Tanzkurs für Schulabgänger an. Das Ziel des Kurses: "In nur vier Wochen fit für die Tanzfläche!"

Los geht es am Freitag, 6. Mai, um 20.30 Uhr in der Falkenberghalle am Heidrand 5. Dann stehen Tänze wie etwa der allseits beliebte Discofox und der Walzer auf dem Programm. "Alles was man für die gelungene Abi-Feier braucht", sagt Norbert Siats, Abteilungsleiter der HNT-Tänzer. "Unsere beiden Tanzlehrer Caro und Volker zeigen in entspannter Atmosphäre, wie viel Spaß Tanzen zu zweit machen kann. Es dauert auch nicht lange, bis man die ersten Basics beherrscht, und ehe man sich versieht, tanzt man zur aktuellen Musik von einer Ecke der Tanzfläche zur nächsten."

Der Kurs umfasst vier Abende à 90 Minuten und endet am 27. Mai. Er eignet sich auch für Eltern, Großeltern, Lehrer oder alle, die einfach Lust auf Tanzen haben. Im Anschluss ist ein Einstieg in eine der Standard & Latein-Gruppen der HNT möglich.

Für Schüler kostet die Teilnahme nur 15 Euro pro Person, egal ob Mitglied in der HNT oder nicht. Wer bereits mit der Schule durch ist, zahlt als HNT-Mitglied 22 Euro pro Person, als Mitglieder HNT-Tanzabteilung sogar nur 20 Euro. Für Nichtmitglieder kostet der Kurs 26 Euro pro Person.

Anmeldungen sind online möglich unter www.hntonline.de/kurse



Für Fragen steht die Tanzabteilung der HNT unter tanzen@hntonline.de gerne zur Verfügung. (cb)