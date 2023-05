Hoher Schaden in Jesteburg: Lkw mit Altmetall gestohlen

Jesteburg - In der Nacht zu Dienstag haben Diebe in der Straße An den Birken einen Lkw gestohlen. Der rote MAN war mit einem Planen-Verdeck versehen. Auf der Ladefläche befand sich Altmetall im Wert von rund 15.000 Euro. Der Wert des Fahrzeugs selbst wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Hinweise zu dem Lkw oder verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bereich der Straße An den Birken nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter der Telefonnummer 04181 2850 entgegen. cb