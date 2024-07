Hollenstedt: Einbrecher stehlen hochwertige Arbeitsgeräte

Hollenstedt - Am vergangenen Wochenende sind bislang unbekannte Täter in einen Fachbetrieb für Gartengeräte in der Wohlesbosteler Straße in Hollenstedt eingebrochen. Die Täter haben sich über den rückwärtigen Bereich des Grundstückes gewaltsam Zutritt zu den Geschäftsräumen verschafft.

Aus den Ausstellungs- und Lagerräumen entwendeten die Täter dann mehrere hochwertige Arbeitsgeräte, wie Laubbläser, Freischneider und dazugehörige Akkus. Außerdem wurde Bargeld gestohlen.

Zum Abtransport der Gegenstände müssen die Täter ein Kraftfahrzeug genutzt haben. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Harburg unter 04181/ 2850 entgegen.