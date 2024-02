Hollenstedt: Einbruch in Schulgebäude

Hollenstedt - Am vergangenen Wochenende, in der Zeit zwischen 2. und 5. Februar, kam es an der Glockenberg Grundschule zu einem Einbruchdiebstahl. Die Täter öffneten gewaltsam eine Notausgangstür und betraten hierdurch die Räumlichkeiten.

Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie lediglich einen Feuerlöscher. Dieser konnte wenig später entleert im Nahbereich aufgefunden werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 500 Euro

Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei Tostedt unter der Telefon 04182 404270 entgegen. cb