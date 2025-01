Hollenstedt: Einbruch mit Schachtdeckel in Tankstelle

Hollenstedt – Am Donnerstag ist ein Unbekannter in eine Tankstelle an der Gewerbestraße in Hollenstedt eingebrochen. Gegen 1.55 Uhr schlug der Täter mit einem Schachtdeckel die gläserne Schiebetür im Eingangsbereich der Tankstelle ein.

Anschließend entwendete er aus einem Regal diverse Zigarettenschachteln und steckte sie in seinen Rucksack. Der Mann flüchtete zu Fuß in Richtung Ortsmitte. Hierzu sucht die Polizei Zeugen. Die Telefonnummer der Polizei Tostedt lautet 04182 404270.