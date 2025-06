Hollenstedt: Nach Einbruch Mercedes Sprinter entwendet

Hollenstedt - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, zwischen 17 und 7 Uhr, haben bislang unbekannte Täter ein Firmengelände in der Wohlesbosteler Straße in Hollenstedt betreten. Nachdem eine Tür aufgehebelt worden war, wurden die Räumlichkeiten offensichtlich nach Wertgegenständen durchsucht.

Neben diversen Werkzeugen und Bargeld entwendeten die Täter auch die Schlüssel eines grauen Mercedes Sprinters (Kennzeichen: WL- AR 6999) der Firma. Mit diesem verließen die Täter dann den Tatort.

Der Gesamtschaden wird auf etwa 45.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Harburg unter 04181/ 2850 entgegen.