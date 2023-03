Hollenstedt: Randalierer verwüsten Glockenbergschule

Hollenstedt - Bislang unbekannte Täter sind von Montag auf Dienstag in die Glockenbergschule eingebrochen. In dem Schulgebäude randalierten die Täter und verursachten so einen Schaden von etwa 5.000 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, möchte sich unter Telefon 04165/ 217690 melden. zv