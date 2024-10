Horst: Horster Damm zeitweise für Pkw wieder befahrbar

Horst - Der nach einem Unfall gesperrte Horster Damm kann nun zeitweise wieder einspurig befahren werden. Das gilt aber nur für Pkw. Während der laufen Bauarbeiten muss die Straße gesperrt werden.

Die Gemeinde Seevetal hat nach der Vollsperrung auf dem Horster Damm eine Möglichkeit gefunden, die Durchfahrt zumindest zeitweise wieder zu ermöglichen: Der Horster Damm kann zum Wochenende in der Baustelle wieder einspurig mit Tempo 30 befahren werden.

Allerdings gilt dies nur für Pkw. Die Durchfahrt für Fahrzeuge über 3,5t ist verboten. Bei einer Befahrung droht ein weiteres Abbrechen der Straße in den Graben.

Die einspurige Befahrbarkeit für Pkw gilt so lange die mit den Arbeiten beauftragte Baufirma nicht vor Ort tätig ist. Die Absperrung am Horster Damm wird während dieser Zeit zur Seite gestellt.

Während der Bauarbeiten der Baufirma muss der Horster Damm auch für Pkw und Fahrradfahrer voll gesperrt werden. So wird es in den kommenden 14 Tagen immer wieder tageweise zu einer Vollsperrung des Horster Damms kommen, erstmalig wieder am Montag, 14. Oktober.

Bürger werden gebeten, die Absperrung nicht eigenständig beiseitezuräumen.