Im Schlaf aufgefahren: 26-Jähriger rast auf A7 in Sicherungsfahrzeug

Garlstorf - Auf der A7, in Fahrtrichtung Hamburg, kam es am Mittwoch zu einem Verkehrsunfall. In der Ausfahrt zum Rastplatz Garlstorf war ein Schwertransport wegen eines Reifenschadens liegengeblieben. Der Schwertransport wurde durch ein Begleitfahrzeug abgesichert. Gegen 4 Uhr wollte der 26-jährige Fahrer eines Kleintransporters von der Autobahn auf den Rastplatz abfahren.

Nach eigenen Angaben war er noch auf dem Verzögerungsstreifen eingeschlafen und so ungebremst auf das Sicherungsfahrzeug aufgefahren. Das Sicherungsfahrzeug, ein Fiat Ducato wurde durch die Wucht des Aufpralls auf den stehenden Schwertransport geschoben. Der 53-jährige Fahrer des Sicherungsfahrzeuges erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen.

Gegen den Unfallverursacher wurden Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Der Sachschaden an den drei Fahrzeugen wird auf rund 33.000 Euro geschätzt. (cb)