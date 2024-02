Inzmühlen: Neue "Zielgruppe" für Flüchtlingunterkunft

Inzmühlen - Eigentlich sollten in der ehemaligen Jugendherberge in Inzmühlen in der Gemeinde Tostedt Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine untergebracht werden. kurzfristig nutzen, Da dafür aktuell kein Bedarf besteht, will der Landkreis dort jetzt bis zu 60 Flüchtlinge aus anderen Ländern unterbringen. zv