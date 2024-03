Jesteburg: Auto-Diebe stehlen 50.000 Euro teuren Geländewagen

Jesteburg - Ein grauer Toyota Landcruiser im Wert von rund 50.000 Euro ist in der Nacht zu Dienstag von einem Grundstück an der Straße Am Hundsberg entwendet worden.

Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen 19.30 Uhr und 7.50 Uhr. Den Tätern gelang es, das Fahrzeug ohne Schlüssel zu öffnen und zu starten.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter Telefon 04181 2850 entgegen.cb