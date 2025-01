Jesteburg: Diebe brechen in Wohnhaus ein

Jesteburg – Wieder ein Einbruch im Landkreis: Im Dachsweg in Jesteburg sind Diebe in der Zeit zwischen dem 9. und 11. Januar in ein Wohnhaus eingebrochen. Bemerkt wurde die Tat erst am Sonntag.

Die Täter hatten zunächst ein rückwärtiges Fenster aufgehebelt und anschließend mehrere Räume des Hauses durchsucht und Schränke durchwühlt. Anschließend flüchteten die Täter durch die Terrassentür. Ob sie Beute machten, ist noch unklar.

Im Zuge der Nachbarschaftsbefragungen ergaben sich Hinweise darauf, dass die Täter möglicherweise am Freitagabend, gegen 23.30 Uhr, im Dachsweg aktiv waren.

Weitere Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04181 2850 beim Zentralen Kriminaldienst zu melden.