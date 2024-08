Jesteburg: Elektrischer Krankenfahrstuhl gestohlen

Jesteburg - Einen vor einem Mehrfamilienhaus an der Lüllauer Straße abgestellten elektrischen Krankenfahrstuhl haben Unbekannte in der Nacht zu Montag gestohlen. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen 18 Uhr und 8:15 Uhr.

Der Wert des Fahrzeugs wird auf rund 4000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Jesteburg unter Telefon 04183 778550 entgegen. dl