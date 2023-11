Jugendliche Intensivtäter im Landkreis: Weitere Maßnahmen geplant

Buchholz - Nach dem Zeugenaufruf in der vergangenen Woche ist bei der Polizei ein Raub zum Nachteil von zwei 15 und 16 Jahre alten Jugendlichen angezeigt worden, der sich bereits am 1. November in Holm-Seppensen ereignet hat.

Dabei sind fünf bis sechs Jugendliche als Täter beschrieben worden. Zwei davon konnten bereits namentlich der bekannten Tätergruppierung zugeordnet werden. Bei einem räuberischen Diebstahl am 11. November in Buchholz ist ein 17-Jähriger aus der Gruppe im Rahmen der Fahndung als Tatverdächtiger aufgegriffen worden.

Für Mittwoch hat die Polizei Vertreter von Jugendamt, Kommunen, Jugendgerichtshilfe, Staatsanwaltschaften und Schule zu einem Gespräch eingeladen. Dabei sollen der aktuelle Stand und weitere Interventionsmaßnahmen erörtert werden.

Weiterhin bittet die Polizei mögliche Geschädigte, die bislang keine Anzeige erstattet haben, dies zu tun. Die Nummer des Zentralen Kriminaldienstes lautet 04181 2850. cb